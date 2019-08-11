11/08/2019

تميم في اتصال مع روحاني: نرحب بالعلاقات الثنائية مع إيران لتوفير الأمن الإقليمي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر "تميم بن حمد ال ثاني" الاحد، أن بعض الدول الاجنبية تسعى وراء الترويج للفوضى في المنطقة، وأن هذه الإجراءات تجعل من مشاكل المنطقة أكثر تعقيداً وخطورة.

وأضاف "إيران تولي أهمية كبرى إلى موضوع حماية أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى ان حماية الامن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها"، مؤكداً على إمكانية توفير الأمن والاستقرار من خلال التعامل وتظافر الجهود في إطار اجراءات أمنية مشتركة".

كما شدد روحاني على "أن التاريخ يؤكد أن التدخل الأجنبي لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة، مشيراً إلى رغبة ايران في استمرار المشاورات مع الدول الصديقة من أجل تعزيز السلام والاستقرار وتنمية المنطقة".

بدوره رحب تميم بتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، منوهاً بأن خفض التوترات في منطقة الخليج يصب في مصالح المنطقة والعالم ومشيداً بدور إيران المهم في المنطقة.

وأضاف، أن الدوحة لن تدخر جهدًا في سياق تقليل التوترات، ولديها مواقف واضحة في هذا الخصوص، كما ترغب في التعاون مع ايران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والامن الاقليمي.



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