العالم

 ظريف يلتقي عبد السلام: يجب إنهاء الحصار المفروض على اليمن  

11/08/2019

 ظريف يلتقي عبد السلام: يجب إنهاء الحصار المفروض على اليمن  

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال استقباله المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام في طهران اليوم الاحد، على ضرورة وقف الحرب وانهاء الحصار المفروض على اليمن سريعاً، معلناً استعداد إيران لارسال المساعدات الانسانية الى اليمن

وأعرب ظريف عن أسفه للمجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 أعوام.

كما أكد أن طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي، وأن إيران دعمت على الدوام اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية والتنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم.

من جانبه ثمن عبد السلام الدعم الإيراني، مقدماً عرضاً لأحدث التطورات الميدانية والسياسية في اليمن والافاق المستقبلية للحل السياسي.
 

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