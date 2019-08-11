العالم

الحرس الثوري: لا يوجد بلد في العالم يمكن أن يزعم أنه أكثر أمنا من إيران

11/08/2019

الحرس الثوري: لا يوجد بلد في العالم يمكن أن يزعم أنه أكثر أمنا من إيران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن العدو يحاول إظهار إيران أمام الرأي العام بأنها تواجه أزمات حادة.

وأشار شريف إلى أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد، ولا يوجد بلد في العالم يمكن أن يزعم أنه أكثر أمنا من إيران.

ولفت إلى أن الجمهورية الاسلامية استطاعت تحويل الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام ضدها (بين عامي 1980 - 1988) إلى فرصة، والقدرة الدفاعية الإيرانية استطاعت إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية مما اذهل العالم حتى حلفاء أميركا.

وتابع قائلا "منذ 110 أعوام نمتلك النفط والغاز وإلى ما قبل عامين كنا نستورد البنزين، وفي أقل من 8 أعوام افتتحنا مصفاة تكرير، وقبل اسبوعين صدرنا أول شحنة من البنزين، وهذا يعني أننا حققنا الاكتفاء الذاتي واستطعنا التصدير في ذروة الحظر المفروض".

إيران

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