فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات العدو.. والمقدسيون يتصدّون

11/08/2019

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات العدو.. والمقدسيون يتصدّون

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، تحت حماية من قوات الاحتلال، التي اشتبكت مع الفلسطينيين المرابطين في الأقصى والذين حاولوا منع الاعتداء على المسجد المبارك.
 

قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الفلسطينيين، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد منعت قوات العدو الإسرائيلي المصلين من دخول المسجد الأقصى، فيما اعتقلت شاباً من داخل سيارة الإسعاف بالمسجد الأقصى.

كما منعت قوات العدو الإسرائيلي إخراج المصابين من باحات المسجد الأقصى، واعتدى الجنود الصهاينة على النساء داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن طواقمه نقلت ١٤ إصابة من المسجد الأقصى بعد مواجهات مع قوات العدو.

من جهة أخرى، تحدثت "القناة 13 الإسرائيلية" عن إصابة 4 ضباط من شرطة الاحتلال خلال مواجهات مع فلسطينيين حاولوا منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

فلسطين المحتلة

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