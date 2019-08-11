11/08/2019

العهد جاهز لمواجهة الإتحاد السعودي

قبل أيام من سفره إلى مدينة جدة السعودية استعدادا لمواجهة الإتحاد في العشرين من الجاري ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس للبطولة العربية للأندية الأبطال، يستأنف فريق العهد اللبناني تدريباته المكثفة ابتداءا من الثلاثاء وبحضور تام لكافة لاعبي الفريق الأول قبل السفر إلى السعودية السبت المقبل.

ويؤكد أمين سر نادي العهد محمد عاصي أن الأصفر أعد العدة جيدا لمواجهة الإتحاد، حيث أنهى بطل لبنان ملف تسجيل اللاعبين وتم تقديمه بشكل رسمي.

وأكد أن الفريق يملك العزيمة والإصرار على تقديم نتائج جيدة لمصلحة الكرة اللبنانية.

ولفت إلى أن التتويج ببطولتي الدوري والكأس المحلية والوصول إلى نهائي كأس الإتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا وضعت الفريق تحت ثقل كبير لتقديم كل ما يمكن والظهور بصورة إيجابية.

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