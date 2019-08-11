فلسطين

شهيد فلسطيني أول أيام الاضحى.. و100 ألف أدوا صلاة العيد في الأقصى

11/08/2019

شهيد فلسطيني أول أيام الاضحى.. و100 ألف أدوا صلاة العيد في الأقصى

استشهد مقاوم فلسطيني صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال مسعفون فلسطينيون لـ"موقع العهد الاخباري" إن الطواقم الطبية انتشلت جثمان الشهيد الشاب مروان ناصر، من شمال القطاع ونقلته إلى مستشفى الاندونيسي.

شهيد فلسطيني أول أيام الاضحى.. و100 ألف أدوا صلاة العيد في الأقصى

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته قتلت فلسطينيا بعد أن اطلق النار على قوة للجيش قرب السياج الفاصل في بيت حانون شمال القطاع.
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار باتجاه مواقع تابعة لحركة حماس ردا على العملية.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس السبت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل وسط قطاع غزة وقام باحتجاز جثامينهم.

إلى ذلك أدى أكثر من 100 الف مصل صلاة العيد في الأقصى، وأفشلوا مخططات الاحتلال الهادفة لاقتحامه.

وتناقلت وسائل اعلام العدو أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى اليوم.


 

فلسطين المحتلة

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني