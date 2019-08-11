11/08/2019

شهيد فلسطيني أول أيام الاضحى.. و100 ألف أدوا صلاة العيد في الأقصى

استشهد مقاوم فلسطيني صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون لـ"موقع العهد الاخباري" إن الطواقم الطبية انتشلت جثمان الشهيد الشاب مروان ناصر، من شمال القطاع ونقلته إلى مستشفى الاندونيسي.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته قتلت فلسطينيا بعد أن اطلق النار على قوة للجيش قرب السياج الفاصل في بيت حانون شمال القطاع.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار باتجاه مواقع تابعة لحركة حماس ردا على العملية.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس السبت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل وسط قطاع غزة وقام باحتجاز جثامينهم.

إلى ذلك أدى أكثر من 100 الف مصل صلاة العيد في الأقصى، وأفشلوا مخططات الاحتلال الهادفة لاقتحامه.

وتناقلت وسائل اعلام العدو أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى اليوم.





فلسطين المحتلة

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