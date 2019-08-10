اليمن

تشييع مهيب للشهيد إبراهيم الحوثي 

10/08/2019

تشييع مهيب للشهيد إبراهيم الحوثي 

في تشييع مهيب وحاشد، شيّع اليمنيون في محافظة صعدة، اليوم السبت، الشهيد السيد إبراهيم بدر الدين الحوثي ومرافقه الشهيد محمد حسين البدر العياني بعد الصلاة عليهما بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي، والذي أكد أن هذا الاستهداف لن يزيد هذه الأسرة إلاّ قوة وإصراراً وحباً للتضحية كبقية أسر الشهداء في الجمهورية اليمنية.

وأضاف "شعبنا يواجه عدوانًا غاشمًا غير مبرر وغير قانوني"، لافتًا إلى أن هذا العدوان يتفكك يومًا إثر يوم.

كما أكد أن الشعب اليمني انتصر على أعدائه عسكرياً وأخلاقياً وأمنياً وفي شتّى المجالات، مشددًا على ضرورة مواجهة مؤامرات العدوان التي تسعى لتفكيك شعبنا، وأن نواجه هذه المؤامرات بمزيد من التوحد والتكاتف في مواجهة العدوان.
 

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