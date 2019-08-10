لبنان

ارسلان: المسار السياسي لحلّ أزمة قبرشمون بدأ بالأمس

10/08/2019

ارسلان: المسار السياسي لحلّ أزمة قبرشمون بدأ بالأمس

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أن اجتماع بعبدا أمس كان جيدا ومريحا كخطوة أولى باتجاه خطوات أخرى، لافتا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون سعى جهده للوصول الى خواتيم يُحفظ فيها حق الشهداء وأهل الجبل وهيبة الدولة والعدالة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة، وقال ارسلان "ما حصل في بعبدا هو خلاصة مبادرات، ما صدر بالامس هو ملخص مقتضب عن المبادرات الاربع التي تحوي الفحوى والمضمون نفسه. وبالامس عند اجتماعنا في بعبدا كان اجتماعا جيدا ومريحا كان خطوة اولى في اتجاه الخطوات الاخرى التي لم يبحث بها حتى الان".

وأشار ارسلان الى أنه "اذا كان المطلوب هو حلول ومصالحة جدية فهناك أسسٌ يجب أن تقوم عليها منها حل كل المشاكل الداخلية الحاصلة في الجبل، لافتًا الى أن "مسار الحل السياسي بدأ بالأمس واستكماله يحتاج للكثير من التفاصيل"، متمنيًا على الرؤساء الثلاثة أن يتابعوا بهذه المسألة من أجل إيصال الحق الى أصحابه.

وشدد ارسلان على ضرورة تسليم كافة المطلوبين والشهود من جانب الحزب الديمقراطي اللبناني وجانب غيرنا"، وأردف "نحن من المسهّلين لقضية التحقيق العسكري في حادثة قبرشمون وليس لديّ أي حرج أمام الوزير صالح الغريب".

واعتبر ارسلان أن "خصوصية الجبل تكمن في العيش الكريم وليس في الاحتكار والاستفراد، مشددًا على أن "خصوصية الجبل أنه جبل التنوع وجبل الوحدة والذي يضم كل شرائح المجتمع اللبناني وهو جبل كل الناس".

وتابع ارسلان "الحلول تتطلّب مشاركة الجميع.. والقضاء العسكري يتولّى التحقيق في ظروف وملابسات حادثة قبرشمون وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".  

 

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني