10/08/2019

5 جرحى في حادث سير مروّع على أوتوستراد الأسد

وقع حادث سير مروّع اليوم على أوتوستراد المطار بين سيارة و"فان" لنقل الركاب ما أدى الى سقوط عدد من الاصابات.

وقد استعان الدفاع المدني بعتاد الإنقاذ الهيدروليكية لسحب المصابين من داخل الڤان لتسهيل سرعة نقلهم الى المستشفيات.



وتصدّت فرق الإسعاف في المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية - لحادث السير، إذ عملت بالتعاون مع الجمعيات المماثلة وفوج إطفاء الضاحية على إنقاذ وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

ومن بين الجرحى الذين بلغ عددهم 5، طفل في حالة خطرة جدًا.

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