10/08/2019

الشيخ دعموش: الحاجة كاملة سمحات تجسّد شجاعة المرأة اللبنانية المقاومة

في أجواء الانتصار الإلهي وتكريمًا لروح الحاجة المقاومة أم كامل سمحات نظمت منطقة بيروت وقفة إعلامية بحضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش و جمع من العلماء ورئيس واعضاء بلدية حارة حريك وحضور جمع من الاهالي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الشيخ دعموش إن هذه المنطقة شهدت على حجم الوحشية والهمجية الإسرائيلية والتدمير المنهجي للمباني السكنية والبنى التحتية ولكنها في المقابل شهدت على صمود وثبات وشجاعة أهلنا وشعبنا وابناء الضاحية الجنوبية ومنهم الحاجة كاملة سمحات التي كانت من أبناء هذه المنطقة، حيث وقفت في عدوان تموز على مقربة من منزلها المدمر تحت سماء الضاحية متحدية القصف الإسرائيلي وعبرت عن صمودها وثباتها وقالت كلماتها بكل عزم وقوة ووعي، وتحدثت بلسان كل أم وكل أب وكل فرد دُمّر بيته جراء العدوان، وكان لسان حالها لسان حال كل فرد من أفراد شعبنا المقاوم الذي وقف بوجه العدوان وكسر بموقفه إرادة العدو، فجسّدت بذلك بطولة وشجاعة وشموخ المرأة اللبنانية المقاومة".

ولفت الشيخ دعموش الى أن "أحد أهداف العدو من عدوان 2006 هو تأليب الناس على المقاومة، فجاء الرد من الحاجة كاملة مهما دمرتم وقتلتم لن نتخلى عن المقاومة".

ورأى الشيخ دعموش أن "الحاجة كاملة سمحات هي رمز من رموز البذل والعطاء والإيثار والصبر والصمود والثبات الشعبي المقاوم، وهي وجه من وجوه الإنتصار ونموذج لشعب صمد وثبت في وجه العدوان فانتصر عليه بالتوكل على الله والاعتماد على رجال المقاومة الذين سطروا اعظم البطولات في مواجهة العدو الصهيوني".

وشدّد على أنه "لا يمكن لأي جهة أن تنتصر من دون صمود وثبات شعبها الذي يتحول بصموده إلى حرب نفسية ضد العدو".

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