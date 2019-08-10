10/08/2019

موقع أمريكي: ترامب المسؤول الأول عن عودة "داعش"

ذكر موقع "بزنز إنسايدر" الأمريكي ان "تقريرا صدر عن وزارة الحرب الأميركية ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عودة نشاط تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وكشف تقرير "البنتاغون" أن "قرار ترامب سحب القوات الأمريكية بسرعة من سوريا وصرف الانتباه عن الدبلوماسية في العراق، ساهم في إعادة تنظيم "داعش" في البلدين".

وقال التقرير ربع السنوي لوزارة الحرس المقدم أمام الكونغرسإن "تنظيم "داعش" انتقل من قوة تمتلك الأراضي إلى مجموعة متمردة في سوريا، وكثف تمرده في العراق"، على الرغم من أن ترامب أعلن أن "داعش" قد هزم وأن ما يسمى بـ "الخلافة" قد انهارت.

كما أشار التقرير الى أن تخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا في نهاية العام الماضي، ساهم في عدم الاستقرار في المنطقة، وترك الانسحاب، الذي أدى إلى استقالة وزير الحرب جيمس ماتيس، شركاء الولايات المتحدة في سوريا (اي المجموعات المسلحة) في مأزق، دون تدريب أو دعم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في وقت سابق إن "داعش" يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، في حين أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري أن واشنطن تعتقد أن نحو 15 ألف إرهابي من "داعش" لا زالوا في سوريا والعراق.

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