10/08/2019

"ليفربول" يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز كبير

افتتح ليفربول وصيف الموسم الماضي وبطل أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقه فوزا على ضيفه نورتش سيتي، بعد صعوده حديثا إلى الدوري بأربعة أهداف لهدف.

ولم تمهل كتيبة "يورغن كلوب" الزوار أكثر من سبع دقائق بعدما فتح الأسكوتلندي غرانت هاملي باب التسجيل للـ"الريدز" ، وتابع المصري محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الثلث ساعة الأولى.

وتواصل المد الهجومي لـ"الريدز"، إذ أحرز المدافع الهولندي فارجين فاندايك الهدف الثالث عند الدقيقة 28، ليستكمل البلجيكي اوريغي تسجيل الأهداف بتحصوله على الهدف الرابع قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وقلص الضيوف النتيجة عبر الفيلندي تيمو بوكي عند الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ" ليفربول" وثلاث نقاط ثمينة في مشوارهم لحصد لقب الدوري.

"ليون" يهزم "موناكو" بثلاثية

بدوره، افتتح ليون الأسبوع الأول للدوري الفرنسي بفوز كبير على مضيفه موناكو بثلاثية بيضاء.

وبدأ فريق "موناكو" تسجيل إهدافه عبر اللاعب موسى ديمبلي بعد خمس دقائق على البداية، وأضاف منفيس ديباي الهدف الثاني قبل تسع دقائق من نهاية الجزء الأول، ورفع لوكا تازار النتيجة لـ"ليون" بتوقيعه على الهدف الثالث قبل عشر دقائق من النهاية.

غوارديولا يعلن غياب لوري ساني لسبعة أشهر

أعلن المدير الفني لـ"مانشستر سيتي" الإسباني بيبي غوارديولا غياب جناح الفريق الألماني لوري ساني عن الملاعب لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وكان النجم الألماني الذي كاد أن ينتقل إلى "باير ميونخ" قد تعرض لقطع في أربطة الركبة بعد دقائق فقط من بداية مباراة "مانشستر سيتي" مع "ليفربول" في درع الإتحاد الإنجليزي الأحد الماضي.

وسيخضع ساني لجراحة في مدينة برشلونة الأسبوع المقبل.

"أياكس" يمدد عقد المغربي زياشي

ومدد نادي "أياكس" بطل الدوري الهولندي، عقد نجمه المغربي حكيم زياش حتى عام 2022.

وساهم زياش الذي بدأ مسيرته مع أياكس عام 2016 بوصول الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال والظفر بلقب الدوري الهولندي.

وخاض زياش 133 مباراة مع الفريق الهولندي أحرز خلالها 42 هدفا.

وبهذا التمديد يكون "أياكس" قد قطع الطريق أمام أكبر أندية أوروبا الطامحة لضم المهاجم المغربي.

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