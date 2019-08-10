10/08/2019

جبق: بالحوار والنقاش الهادئ نحفظ لبنان

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أنه بفضل الانتصارات التي حققناها ننعم اليوم في الجنوب بحياة آمنة وهو ما نعيشه من خلال المزارعين في الحقول وبناء البيوت والنهضة العمرانية، وهذا ما كان ليتم لولا تضحيات شبابنا الذين رووا الارض بدمهم.

كلام جبق جاء خلال رعايته حفل افتتاح معرض المونة البلدية السنوي الذي نظمته بلدية زوطر الشرقية في دار البلدية.

وتابع الوزير جبق: "التحية الى زوطر والبلدات المحيطة بها التي كانت السباقة لمقاومة العدو الصهيوني خصوصًا مع ما مر علينا خلال العقود الماضية من معاناة بسبب الاحتلال الاسرائيلي"، قائلًا: "هنا في هذه البلدة التي تمسكت بالارض وقاومت العدو الصهيوني وقدمت الشهداء هي بلدة نموذجية في ميدان المقاومة، واكبر دليل على تمسككم بارضكم هو حرب تموز من العام 2006".

وأضاف: "علينا العودة الى التراث وانتاج خيراتنا من أرضنا وتصنيعها بأيدينا من خلال انتاج المونة البلدية السنوية لنعيش اعمارا طوال، فاليوم معظم شبابنا يموتون في اعمار مبكرة بسبب الاصابة بالامراض".

وشدد على ضرورة تشجيع مختلف المناطق في الجنوب والبقاع والشمال لاقامة معارض المونة البلدية التي هي من خيرات ارضنا كي تعود الناس الى تراثها وتعود الى الزراعة والتصنيع الزراعي، معتبرًا أن "هناك تقصيرًا من الحكومة لجهة اعطاء الارشادات للمزارعين وهو ما نعترف به، ولكن بهممكم من خلال البلديات نستطيع ان نتجاوز كل المعضلات والمشكلات ونعود لماضي الاباء والاجداد في انتاج الخيرات من ارضنا".

وحول جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، قال الوزير جبق: "في لبنان مرت علينا ازمات كبرى وحلت، ليس لدينا حل الا بالتوافق وأن نعود ونجلس مع بعضنا البعض، بالحوار والنقاش الهادئ نصل الى النتيجة المرجوة لحفظ لبنان والشعب اللبناني".

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