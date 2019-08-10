10/08/2019

عودة النشاط الكروي اللبناني في عطلة العيد

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد اللبناني لكرة القدم إستئناف ما تبقى من مباريات الدور الأول لكأسي النخبة والتحدي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسيواجه البرج السلام زغرتا عند الرابعة والنصف عصر الثلاثاء على ملعب جونيه البلدي في ختام مباريات الدور الأول لكأس التحدي، على أن تقام مباراتي الدور النصف النهائي يوم السبت.

ويواجه النجمة الإخاء الأهلي عاليه عند الخامسة عصر الأربعاء في ختام مباريات الدور الأول على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة في طرابلس علمًا أن مباراتي الدور نصف النهائي ستقامان الأحد المقبل.

العهد يستعد لمواجهة الإتحاد السعودي

في سياق أخر، يباشر "العهد" بطل لبنان تحضيراته لمواجهة الإتحاد السعودي في 20 آب ضمن ذهاب الدور الـ 32 لكأس محمد السادس للبطولة العربية للأندية الأبطال ابتداء من الثلاثاء بعدما منح المدير الفني للفريق باسم مرمر لاعبيه إجازة يومي الأحد والاثنين لقضاء إجازة العيد.

وسيبدأ الفريق الذي سيكون مكتمل الصفوف بعدما وصل اللاعبون الدوليون التسعة من العراق الجمعة.

كما سيلتحق الدولي السوري أحمد الصالح بالتمارين، على أن يصل الأربعاء المهاجم التونسي أحمد عكايشي وسيتلقى تمرينا منتظما بمعدل حصتين تدريبتين صباحية ومسائية قبل السفر إلى مدينة جدة السبت استعدادا للمباراة المهمة.

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