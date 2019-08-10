10/08/2019

الاستخبارات الأمريكية تدعم وحدة مُقاتلين أفغان

سلّطت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها اليوم الضوء على وحدة المقاتلين الأفغان المدعومة من قبل وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية الـ"CIA" والمسماة "قوة حماسة خوست".

و أشار التقرير إلى أن هذه المجموعة تنشط بشكل أساس في محافظة خوست في شرق أفغانستان، ومهمتها هي إستهداف "المشتهبين بالإنتماء إلى تنظيم القاعدة أو حركة طالبان"، متحدّثًا عن أن الـ"CIA" تُعدّ خططًا لإبقاء قوات "وكيلة" في أفغانستان بعد أي إنسحاب "رسمي" أميركي، وهي تدعم عددًا من المجموعات المتمركزة على الحدود الأفغانية مع باكستان، و"قوة حماية خوست" هي من أبرز هذه المجموعات.

التقرير نقل عن عناصر في "قوة حماية خوست" أن هذه المجموعة تنفذ مهام بناء على تعليمات الـ"CIA" وأن لدى الأخيرة 6500 عنصر على الأقل في "قوة حماية خوست".

كما نقل التقرير عن سكان محليين قولهم إن "قوة حماية خوست" تقوم بعمليات إقتحام للمنازل بذريعة انتماء أصحابها إلى تنظيم القاعدة، دون أن تكون هذه التهمة صحيحة، فيما يتهم عددٌ متزايدٌ من السكان المحليين في "خوست" المجموعة بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان.

ولفت التقرير الى أن "قيام "قوة حماية خوست" بإستهداف الأبرياء قد يكون له نتائج عكسية وقد يؤدي إلى نشر التطرف لدى السكان المحليين"، ناقلًا عن مسؤول أمني قوله إن بريطانيا وفرنسا بدأتا بتقديم الدعم المالي للمجموعة.

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