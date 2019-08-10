الخليج

أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات اليوم

10/08/2019

أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات اليوم

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم السبت أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس الجمعة.

وقد أعلنت السلطات السعودية حصيلة أولية لعدد حجاج هذا الموسم، التي بلغت نحو 2.1 مليون حاج من الخارج والداخل.

وتستمع أفواج الحجيج إلى خطبة عرفات، ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا اقتداءً بالرسول (ص) ليشرعوا بعدها في الدعاء والتضرع إلى الله وسط أجواء إيمانية حتى غروب الشمس. كما يحرص العديد من الحجاج على الصعود إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات.

ومع مغيب شمس يوم عرفات ينفر الحجيج إلى مزدلفة، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر (يوم التضحية أول أيام عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى). ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

وقد أعلن رئيس لجنة الحج المركزية وأمير منطقة مكة خالد الفيصل مساء أمس الجمعة حصيلة أولية لعدد الحجاج لهذا الموسم بلغت مليونين و91 ألفا و471 حاجا..

وأشار الفيصل إلى أن من بين العدد الإجمالي للحجاج مليوني و855 ألفا و407 من خارج السعودية، إضافة إلى 200 ألف و360 حاجا من داخلها، وقال إن الأرقام ستتغير عندما تصل إحصائية هذا اليوم السبت التي يضاف إليها الحجاج من داخل مكة المكرمة.

وخلال موسم الحج السابق، بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام مليونين و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

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