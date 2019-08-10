اليمن

مجدّدًا.. مطار أبها الدولي في عسير تحت النار اليمنية

10/08/2019

مجدّدًا.. مطار أبها الدولي في عسير تحت النار اليمنية

نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف "2k" المسيرة استهدفتا مطار أبها الدولي بعسير في السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k ".

وأوضح العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، فيما استهدفت العملية الثانية برج الرقابة في المطار وكانت الاصابة دقيقة.

وأشار إلى أن العمليات تسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار.

وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة، اذ نفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية 26 غارة جوية.

وفي السياق نفسه، بينت مراكز رصد جوية تحويل مسار رحلة الطائف - أبها إلى مطار جدة الدولي.

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