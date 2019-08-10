10/08/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

تحذيرات فلسطينية من اقتحام المسجد الأقصى أول أيام العيد

اهتمّت صحيفة " الأهرام " المصرية في عددها الصاادر اليوم بتحذير أوساط فلسطينية أمس الجمعة من تداعيات دعوات جماعات يهودية "اقتحام" المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي أول أيام عيد الأضحى المقرر بعد غد الأحد.

وسيتزامن أول يوم عيد الأضحى مع حلول ذكرى ما يسمّى "خراب الهيكل" لدى اليهود، إذ دعت منظمات "الهيكل" والجمعيات الاستيطانية لدخول جماعي إلى باحات المسجد الأقصى لإحياء المناسبة.

واعتبر عبد الله صيام نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية أن هذه الدعوات تمثل "اعتداء على عقيدة المسلمين" بالتزامن مع حلول أكبر أعياد الإسلامية، وأكد صيام للإذاعة الفلسطينية الرسمية على رفض مخططات إسرائيل لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى "الذي هو حق للمسلمين فقط".

وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان، إن الدعوات لـ"اقتحام" المسجد الأقصى يوم عيد الأضحى "اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين". ، وأضاف نعيم "على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا الجنون، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة فلا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع".

من جهتها، دعت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشئون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة مساجد القدس لإغلاق المساجد وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط "ردًا على قرارات الاحتلال بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد في الأقصى،وفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين".

مصر تعلن الحرب على القمامة

في سياق آخر، أشارت صحيفة " الأخبار " المصرية الى اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد منظومة متكاملة للنظافة والتخلص الآمن من المخلفات، حيث أعدت بالتنسيق مع 8 وزارات و27 محافظة تصورا شاملا لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات بأنواعها.

وتراعى المنظومة الجديدة دخل المواطن إلى أقصى حد، فالقانون الجديد المنتظر صدوره من مجلس النواب وضع ملامح لشرائح التحصيل، فتبدأ اقل شريحة للمواطنين من ٤ جنيهات لتصل إلى ٣٠ جنيها بحد أقصى، وتبدأ أقل شريحة للوحدات التجارية والمهن الحرة من ٣٠ جنيها وحتى ٢٠٠ جنيه، و٥٠٠ جنيه بجد أقصى إلى المنشآت الحكومية، ومنشآت الرعاية الصحية والتعليم الخاصة، و٧٠٠ جنيه بحد أقصى المنشآت الصناعية، واخيرا ألف جنيه بالنسبة للمراكز التجارية والمنشآت السياحية، على أن تعفى دور العبادة من الرسوم.

وقال د. خالد قاسم المتحدث الرسمى بأسم وزارة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة تتكلف ما يقرب من 12 مليار جنيه لتنفيذها فى كل ارجاء الجمهورية، خلال اطار زمنى محدد وهو 4 سنوات بداية من العام المالى الحالى، منها ٨٫٥ مليار جنيه لإنشاء وتطوير البنية التحتية وحدها، اضافة الى تخصيص 100 مليون جنيه لحملات التوعية للمواطن والحملات الاعلانية، كما تحتاج المنظومة الى 3.4 مليار جنيه تكلفة التشغيل سنويا.

الداخلية: تصفية 15 من عناصر "حسم"

من جانبها، اهتمت صحيفة " الجمهورية " المصرية بإعلان وزارة الداخلية تصفية 15 من العناصر الإرهابية بحركة حسم بعد 48 ساعة فى معركة معهم فجر أمس داخل وكرين احدهما بمبنى مهجور بمركز اطسا بالفيوم والثانى بشقة بالشروق بالقاهرة الجديدة.

وفي الوقت الذي تم الكشف عن تحديد هوية منفذ الحادث الارهابى بالسيارة المفخخة المسروقة من محافظة المنوفية وتبين أنه عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن عضو بحركة حسم الاهاربية، تم التحفظ على كمية من البنادق الآلية والذخيرة والقنابل وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

وقالت وزارة الداخلية فى بيانا لها أن جهود قطاع الأمن الوطنى قد أسفرت عن كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى الاورام حيث تبين أن منفذ الحادث عضو بحركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الارهابى ويدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن حركى معتصم والصادر ضده قرار بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا الاهاربية منذ عام والمعروفة بطلائع حسم وذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.

تونس: رموز الدولة يترشحون للانتخابات الرئاسية

في سياق آخر، لفتت صحيفة " المصري اليوم" المصرية الى إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل، وقد قدم اليوم عدد من الشخصيات السياسية ورموز الدولة أوراق ترشحهم، في مقدمتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن حزب «تحيا تونس»، ورئيس البرلمان بالإنابة عبدالفتاح مورو، عن حزب حركة النهضة«إخوان تونس».

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدم عدد من الشخصيات التونسية أوراق ترشيحهم، في مقدمتهم وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي، عن حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، كما قدم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ملف ترشحه.

وعقب تقديم أوراق ترشحه، أكد الشاهد تمسكه رئيسا للوزراء دون الاستقالة، وأرجع ذلك أن استقالته تعني استقالة جميع الوزراء في دولة تحارب الإرهاب، موضحا عدم وجود مانع دستوري، وأشار إلى أن الداعين لاستقالته يرغبون في تأجيل الانتخابات.

ولا ينص الدستور التونسي، أو قانون الانتخابات، على استقالة رئيس الحكومة من منصبه إذا ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مصر: خطة برلمانية من 7 محاور لمواجهة الإرهاب

صحيفة " الوطن " المصرية لفتت الى رفض عدد من نواب البرلمان اعتبار الفقر سبباً فى ظهور جيل جديد من الإرهابيين، خصوصاً فى المحافظات الأكثر فقراً، بعد الكشف عن مرتكبى التفجير الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

ووضع النواب لـ«الوطن» خطة من 7 محاور لمحاربة الإرهاب والتطرف تتضمن وضع رؤية لحماية النشء والشباب من الأفكار المتطرفة، وحصر المحافظات الأكثر فقراً وتنميتها اقتصادياً وتنفيذ مشروعات تنموية للشباب ومراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها من الحض على الكراهية، واستمرار العمل على تجديد الخطاب الدينى داخل دور العبادة، وتكريس مفهوم الأخوة الإنسانية فى المدارس منذ الصغر.

الجزائر: لجنة كريم يونس تشطب أحزاب الموالاة من الحوار

صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت الى أن ما كان مجرد إشاعات ومطالب مرفوعة من هنا وهناك، أصبح حقيقة.. أحزاب التحالف الرئاسية، خارج دائرة اهتمامات لجنة الحوار والوساطة، التي يقودها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس.

وما كان مجرد إشاعات ومطالب مرفوعة من هنا وهناك، أصبح حقيقة.. أحزاب التحالف الرئاسية، خارج دائرة اهتمامات لجنة الحوار والوساطة، التي يقودها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس.

التأكيد جاء على لسان كريم يونس في الندوة الصحفية التي نشطها الخميس: “نحن نطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حواراً مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد، ونأخذ بعين الاعتبار موقف أحزاب المعارضة التي اجتمعت في 6 جويلية و26 من الشهر ذاته”.

الجزائر: بن صالح يعيّن رئيسة جديدة لمجلس الدولة

صحيفة "النهار" الجزائرية ذكرت أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أجرى حركة واسعة في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، مست 35 رئيس مجلس و32 نائبا عاما، إذ تعدّ هذه الحركة الأكبر في سلك القضاء منذ 4 أشهر، والأولى منذ تنصيب الوزير الجديد على رأس القطاع، بلقاسم زغماتي، حيث سبق لرئيس الدولة إجراء حركة جزئية مست عددا من رؤساء المجالس والنواب العامين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه وطبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الدولة، أول أمس، حركة واسعة في سلك النواب العامين مست أغلب المجالس القضائية على مستوى الوطن، حيث تعد الحركة الثانية من نوعها والأولى من حيث عدد الذين مسهم قرار التحويل منذ تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقد مست الحركة، أيضا، مجلس الدولة، بتعيين رئيس الدولة رئيسا جديدا للمجلس، ممثلا في شخص، فريدة بن يحيى، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث أنه وطبقا للمادة 92 من الدستور، حسب البيان، عين رئيس الدولة، فريدة بن يحيى زوجة بوعروج رئيسة لمجلس الدولة.

إقرأ المزيد في: العالم