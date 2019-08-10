آراء وتحليلات

الوجه الآخر لـ"اسرائيل"

10/08/2019

الوجه الآخر لـ"اسرائيل"

عادل الجبوري

في تصريح لا يعد مفاجئًا ولا مستغربًا، أعلن وزير الخارجية العدو الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" قبل أيام قلائل أن "تل ابيب" ستشارك في القوة البحرية التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى تشكيلها بهدف تأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر مع إيران".

وفي ذات التصريح، أكد الوزير الاسرائيلي أن "إسرائيل جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية طرق التجارة في الخليج، وأن من مصلحة "إسرائيل" وقف العدوان الإيراني في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، و"إسرائيل" لديها علاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية مع دول الخليج، وهدفي مع دعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو العمل على التطبيع ليصبح علنيا والتوصل إلى اتفاقيات دبلوماسية مع دول الخليج مماثلة للاتفاقيات مع مصر والأردن".

من زاوية موضوعية، يمكن القول إن ما ذكره وأشار إليه وزير الخارجية الاسرائيلي، إن لم يكن واقعيًا، فهو قريب جدًا الى الواقع. اذ لم يعد بإمكان أي كان أن ينفي وجود علاقات متشعبة بين "تل ابيب" وعدد من العواصم الخليجية، قد تتعدى في أهميتها وتأثيرها علاقات "تل ابيب" مع القاهرة وعمّان، التي تمتد الى أكثر من أربعين عامًا في إطارها الدبلوماسي المعلن.

واذا لم نشأ العودة كثيرًا الى الوراء، تكفينا حقائق ومعطيات الأشهر القلائل الماضية، ليتضح لنا الإيقاع الذي تسير به علاقات الكيان الصهيوني مع دول الخليج، حيث أن العواصم الخليجية مثل أبو ظبي والرياض والمنامة ومسقط والدوحة، فتحت أبوابها لكبار الساسة والمسؤولين الاسرائيليين وبينهم رئيس وزراء العدو بينامين نتنياهو. وكانت "اسرائيل" حاضرة في مؤتمرات وورش سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، وجال وزراؤها واعلاميوها في مدن الخليج وشوارعها وأسواقها، بل وأكثر من ذلك، وطأت أقدامهم بعضًا من مساجدها وجوامعها، وباتت صورهم وتصريحاتهم تتصدر واجهات الصحف، وشاشات التلفاز، ووكالات الانباء.   

ومن الطبيعي أنه إذا كان الكيان الصهيوني يحظى بدعم غير منقطع من قبل الولايات المتحدة الأميركية وقوى دولية أخرى، ويلاقي الترحيب من قبل أنظمة دول عربية واسلامية، أن يدخل عضوًا في أحلاف عسكرية، ويكون طرفًا في أية ترتيبات أمنية في المنطقة برعاية واشنطن.

ومن الطبيعي أن يبدو قوة اقليمية فاعلة ومؤثرة ويحسب له ألف حساب، وفق تقديرات من دعموه وساندوه وفتحوا أبوابهم له.   

بيد أن هناك صورة أخرى لـ"اسرائيل"، تختلف تمامًا عن الصورة النمطية المعروفة عنها، والتي ساهمت وسائل الاعلام ومراكز الدراسات والأبحاث في تسويقها وترويجها.

الصورة الأخرى، هي تلك التي تتمثل بـ"اسرائيل" الضعيفة القلقة والخائفة والمرتبكة، رغم ترسانة أسلحتها الضخمة، والقوى الدولية والاقليمية التي تقف وراءها، وهذه الصورة ارتسمت وتشكلت، عبر سلسلة هزائم وانكسارات منيت بها، بواسطة المقاومة الاسلامية في لبنان، وحركات المقاومة الاسلامية الفلسطينية، ناهيك عن الرعب والصداع المزمن الذي تسببت به ايران لـ"اسرائيل" على مدى أربعة عقود من الزمن، ذلك الرعب والصداع الذي مازال مستمرًا ومتواصلًا بمنحى تصاعدي واضح. 

المقاومة الإسلاميةمضيق هرمزالكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات

ماذا لو قَبِلت المصارف مبادرة السيد نصر الله؟

16/10/2019

ماذا لو قَبِلت المصارف مبادرة السيد نصر الله؟
الرئيس التونسي الجديد والتحديات المنتظرة

16/10/2019

الرئيس التونسي الجديد والتحديات المنتظرة
هل يندم ترامب على قرار الانسحاب من شمال شرق سوريا ؟

16/10/2019

هل يندم ترامب على قرار الانسحاب من شمال شرق سوريا ؟
ترامب يصعّد الحرب التجارية ضد الاتحاد الاوروبي

15/10/2019

ترامب يصعّد الحرب التجارية ضد الاتحاد الاوروبي
انقرة المرتبكة.. وصورة شرق الفرات المستقبلية!

13/10/2019

انقرة المرتبكة.. وصورة شرق الفرات المستقبلية!
انهيار عقيدة نتنياهو... دافع اضافي للاطاحة به

13/10/2019

انهيار عقيدة نتنياهو... دافع اضافي للاطاحة به
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني
مقالات مرتبطة
من ذاكرة "المقاومة": هكذا وقع تننباوم في المصيدة
من ذاكرة "المقاومة": هكذا وقع تننباوم في المصيدة
الشيخ دعموش لـ"العهد": حزب الله كربلائي الهوية والشهادة
الشيخ دعموش لـ"العهد": حزب الله كربلائي الهوية والشهادة
كلمة السيد نصر الله في الإحتفال التأبيني للعلامة الراحل الشيخ حسين كوراني
كلمة السيد نصر الله في الإحتفال التأبيني للعلامة الراحل الشيخ حسين كوراني
السيد جواد نصر الله يتحدّث لـ"العهد": حكايات لم ترو عن الشهيد هادي 
السيد جواد نصر الله يتحدّث لـ"العهد": حكايات لم ترو عن الشهيد هادي 
هكذا أدخلَنا "الشيخُ" عصر الانترنت
هكذا أدخلَنا "الشيخُ" عصر الانترنت
جيش الدمى الإسرائيلي .. ماذا بعد جولة "أفيفيم"؟
جيش الدمى الإسرائيلي .. ماذا بعد جولة "أفيفيم"؟
الشهيد السيد هادي حسن نصر الله
الشهيد السيد هادي حسن نصر الله
السيد نصر الله: سنُدافع عن لبنان اذا اعتُدي عليه ولا خطوط حمراء بعد اليوم
السيد نصر الله: سنُدافع عن لبنان اذا اعتُدي عليه ولا خطوط حمراء بعد اليوم
المقاومة تنفذ وعد سيدها.. والبداية من راميا
المقاومة تنفذ وعد سيدها.. والبداية من راميا
قراءة في الوضع الاسرائيلي الحالي على ضوء عملية أفيفيم
قراءة في الوضع الاسرائيلي الحالي على ضوء عملية أفيفيم
اللواء سلامي: أي خطأ في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم
اللواء سلامي: أي خطأ في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
هجوم "آرامكو" والقلق الاسرائيلي: إيرانوفوبيا
هجوم "آرامكو" والقلق الاسرائيلي: إيرانوفوبيا
انهيار عقيدة نتنياهو... دافع اضافي للاطاحة به
انهيار عقيدة نتنياهو... دافع اضافي للاطاحة به
أزمة بين "إسرائيل" وروسيا
أزمة بين "إسرائيل" وروسيا
"إسرائيل" متفاجئة من قرار ترامب السماح لأردوغان بشن عملية عسكرية في سوريا‎
"إسرائيل" متفاجئة من قرار ترامب السماح لأردوغان بشن عملية عسكرية في سوريا‎
انتهاء استجواب نتنياهو.. والقرار سيصدر في شهر كانون أول المقبل‎
انتهاء استجواب نتنياهو.. والقرار سيصدر في شهر كانون أول المقبل‎
الاحتلال يدرس سحب الإقامة من مؤسس "BDS" عمر البرغوثي
الاحتلال يدرس سحب الإقامة من مؤسس "BDS" عمر البرغوثي
"الاقتصاد الذي لا يقهر": بالونة وهم أو أسطورة تفوق؟
"الاقتصاد الذي لا يقهر": بالونة وهم أو أسطورة تفوق؟
نتنياهو بين اعادة التكليف... وحكومة تُحصّنه
نتنياهو بين اعادة التكليف... وحكومة تُحصّنه