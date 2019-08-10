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البراءة من المستكبرين

10/08/2019

البراءة من المستكبرين

اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الكعبة_تجمعنا للتغريد تحته في أيام الحج المباركة لهذا العام، ومن المعلوم أن الوحدة الإسلامية هي من أبرز مظاهر الحج والتي تقدم هموم الامة على كل شيء سيما القضية المركزية والتي يجب ان تكون أولى الأولويات الا وهي تحرير فلسطين والمسجد الأقصى من براثن الاحتلال الصهيوني.
والوحدة هي من اكثر المفردات التي أطلقها الإمام الخميني (قده) ويتابعه على هذا النهج سماحة الإمام الخامنائي اليوم، تشديداً على ضرورة وحدة المسلمين والابتعاد عن كل ما يفرقنا.

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

البراءة من المستكبرين

 

وسومالحجالكعبة المشرفة

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