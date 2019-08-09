09/08/2019

مستشار رئيس ​الجمهورية: تدخل ​السفارة الأميركية​ هو لإعطاء جرعة دعم لبعض التابعين لها

أكد مستشار رئيس ​الجمهورية​ الوزير السابق ​​بيار رفول​ أن "المصالحة التي عقدت في ​قصر بعبدا​ منفصلة عن المسار القضائي لحادثة ​قبرشمون​".

واعتبر رفول في حديث لقناة "الميادين" أن "تدخل ​السفارة الأميركية​ في حادثة الجبل، هو لإعطاء جرعة دعم لبعض الأفرقاء التابعين لها"، متسائلا: "هل حادثة قبرشمون في الجبل اللبناني مهمة لهذه الدرجة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية؟".

وشدد على أن "أحلام من يراهنون على الظروف الخارجية من أجل التوطين والتقسيم إنتهت".

ولفت الى أن كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سقطوا وخصومها ما زالوا صامدين، وقال "التهديد الأميركي بضرب إيران هدفه ابتزاز دول الخليج بالمال".

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