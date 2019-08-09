العالم

الخارجية الفرنسية رداً على ترامب: باريس لا تحتاج إلى إذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران

09/08/2019

الخارجية الفرنسية رداً على ترامب: باريس لا تحتاج إلى إذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران

 

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن باريس ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.

وشدد الوزير الفرنسي على أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015، وقال "باريس تحترم توقيعها على الإتفاق النووي كما تفعل الدول الموقعة الأخرى بإستثناء واشنطن".

وأضاف "يجب بذل كل الجهود الممكنة لمنع تحوّل الوضع المتأزم الحالي إلى مواجهة خطيرة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

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