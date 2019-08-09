لبنان

حزب الله يعزي شعب اليمن وقيادته الشريفة باستشهاد السيد ابراهيم ‏بدر الدين الحوثي

09/08/2019

حزب الله يعزي شعب اليمن وقيادته الشريفة باستشهاد السيد ابراهيم ‏بدر الدين الحوثي

يتقدم حزب الله من الشعب اليمني الشقيق ومن قيادته الشريفة ومن الأخ القائد العزيز السيد عبد الملك بدر ‏الدين الحوثي بأصدق مشاعر التعزية والمواساة باستشهاد القيادي في حركة أنصار الله السيد ابراهيم ‏بدر الدين الحوثي الذي التحق بركب الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‏

ويعتبر حزب الله أن سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على ‏اخلاص قيادته وصدق مجاهديه.‏

اننا اذ نستنكر بشدة هذه العملية الاجرامية وعمليات القتل والمجازر الجماعية والتدمير الشامل ‏لليمن الشقيق ومؤسساته ومرافقه، نجدد التأكيد على ضرورة وقف هذا العدوان الظالم  الذي لا ‏يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والمتآمرين معه على قضايا امتنا وشعوبها.‏

ان حزب الله اذ يعلن تضامنه وتعاطفه مع اسرة الشهيد  ومع اليمن العزيز قيادة وشعبا، يرى ان ‏دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني المظلوم اصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق  ‏النصر الذي بات قريبا بإذن الله.‏

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