09/08/2019

إيساكا والسعدي رسميًا في صفوف النجمة



وقع على كشوفات نادي النجمة الرياضي رسميًا المهاجم الغاني ايساكا ابودو ليكون الاجنبي الثالث في صفوف النجمة الموسم المقبل.

ايساكا نجح في اختباراته مع الفريق وقدم أداءً مميزًا، حيث من المتوقع أن يشكل إضافة كبيرة للفريق النبيذي في استحقاقاته القادمة.

كما أعلن نادي النجمة الرياضي رسميًا عن تعاقده مع قلب دفاع فريق الصفاء علي السعدي، وذلك في عملية تبادل مقابل اللاعب احمد جلول (استغناء) وحسين شرف الدين (عقد إعارة لموسمين).

ومن المرتقب أن يشكل السعدي إضافة كبيرة في خط دفاع الفريق نظرًا لخبرته الكبيرة في الملاعب التي جعلته من أبرز المدافعين في لبنان.

المصريان إبراهيم وعبد المقصود في تمارين الصفاء

هذا وشارك اللاعبان المصريان محمود إبراهيم لاعب الداخلية المصري وحازم عبد المقصود لاعب الزمالك في تدريبات الصفاء تمهيدًا لاختيار الأفضل ليكون مع الفريق البيروتي في الموسم المقبل. علمًا بأن المدير الفني الألماني روبرت جاسبارت ضم المهاجم السنيغالي أمادو ديوب ليكون أول أجانب الفريق الأصفر الطامح للعودة لدائرة المنافسة.

البرتغالي كارلوس في الأخاء

من جهته، تعاقد نادي الأخاء الأهلي مع قلب الدفاع البرتغلي كارلوس لومبا 27 عامًا ليكون أولى صفقات الفريق الجبلي للموسم المقبل.

الواعد مهدي غدار إلى الشباب الغازية

بدوره، تعاقد نادي الشباب الغازية بصفقة انتقال حر مع لاعب الارتكاز مهدي غدار قادمًا من الأنصار.

ويشكل غدار 19 عامًا مكسبًا كبيرًا للفريق الجنوبي الذي يسعى لتخفيض أعمار لاعبيه، بعدما ضم المدافع علي فقيه والمهاجم محمد أيوب استعدادًا للدوري الذي سينطلق في العشرين من أيلول المقبل.

الأنصار يعسكر في الشمال

الى ذلك، يتجه نادي الأنصار لإقامة معسكر داخلي في شمال لبنان استعدادًا للموسم المقبل بعد نهاية مشواره في كأس النخبة التي ستستأنف بعد عودة المنتخب الوطني من كربلاء حيث شارك في بطولة غرب آسيا.

ويواجه الأخضر المدجج بالنجوم الشباب الغازية في نصف نهائي البطولة التنشيطية التي تسبق افتتاح الموسم المقبل والذي سيجمع العهد بطل الثنائية والأنصار منتصف أيلول على لقب كأس السوبر.

ويتوقع أن يبلغ الأنصار الإتحاد اعتماده ملعب طرابلس البلدي أرضًا لإقامة مبارياته الموسم المقبل نظرًا للأرضية الجيدة التي يتمتع بها ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة ما سينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين، ويقلل من احتمال الإصابة إضافة لوجود قاعدة جماهيرية كبيرة للنادي البيروتي في منطقة الشمال.

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