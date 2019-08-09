09/08/2019

إيران: مشاركة "إسرائيل" في التحالف المزعوم في الخليج تهديدٌ سافرٌ لأمننا القومي

أصدرت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة بيانًا شديد اللهجة على احتمال مشاركة الكيان الصهيوني في التحالف الأميركي في الخليج.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال إن إعلان احتمال مشاركة الكيان المحتل للقدس في التحالف العسكري المزعوم في الخليج هو تهديد سافر للأمن القومي الايراني.

وأكد موسوي أن من حق إيران مواجهة هذا التهديد في سياق السياسة الدفاعية للبلاد، ولفت إلى أن الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني اللامشروع سيتحملان مسؤولية جميع تداعيات هذا الإجراء الخطير.

موسوي قال إن إيران تعتقد أن مبدأ هذا التحالف هو افتعال التوترات، وتعتبر أن المشاركة المحتملة للكيان المحتل للقدس في هذا التحالف المزعوم تهديدًا سافراً لأمنها وسيادتها ومسببًا للأزمات وعدم الاستقرار في منطقة الخليج، لذلك فهي تحتفظ بحق مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها في سياق سياسة البلاد الردعية والدفاعية.

وحول محاولات أميركا تشكيل تحالف عسكري أو إقامة اجتماع أمني في المستقبل تحت ذريعة أمن الملاحة في الخليج، قال موسوي إن إيران بوصفها إحدى دول المنطقة تعتبر الخليج استمرارًا لسيادتها البرّيّة وتعتبر نفسها ملزمة بتوفير أمنه وأمن حركة السفن في هذه المنطقة، وتعتقد أن وجود قوات أجنبية فيه تحت أية مسمى لن يساعد على تعزيز أمن هذه المنطقة فحسب، بل سيمهّد أرضية التوتّر والأزمات في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.



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