لبنان

اللواء ابراهيم يعلن الافراج عن مواطن كندي كان محتجزًا في سوريا

09/08/2019

اللواء ابراهيم يعلن الافراج عن مواطن كندي كان محتجزًا في سوريا

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الافراج عن المواطن الكندي كريستيان لي باكستر الذي كان محتجزًا في سوريا.

وأوضح في مؤتمر صحفي أنّ لي باكستر كان محتجزًا في سوريا منذ السنة الماضية لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية واليوم هو بطريقه للعودة إلى كندا.

وشكر اللواء ابراهيم الدولة السورية لتجاوبها خلال الاسبوعين الماضيين للإفراج عن رهينتين أميركية وكندية، مؤكّدًا أن الموضوع لمصلحة لبنان بشكل عام لأنه يعيد البلد على المستوى الحضاري والانساني الى خارطة العالم.

كما لفت إلى أنّ موضوع سمير كساب والمطرانَين قيد المتابعة ولا معلومات يمكن الافصاح عنها الآن.
 
بدورها شكرت السفيرة الكندية لدى لبنان إيمانويل لامورو اللواء ابراهيم على جهوده، موضحة أنهم يعملون على هذه القضية منذ وقت.

وشكر كريستيان لي باكستر أيضًا اللواء ابراهيم وكل من ساهم في الافراج عنه، قائلاً: "اعتقدت أنني سأبقى في سوريا للأبد".

 

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