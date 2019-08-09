لبنان

الشيخ دعموش: ليتكاتف اللبنانيون بوجه الهيمنة الأميركية

09/08/2019

الشيخ دعموش: ليتكاتف اللبنانيون بوجه الهيمنة الأميركية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن التعاون والتفاهم مطلوبان من القوى السياسية والشركاء في الوطن لتجاوز الخلافات السياسية والمساعدة على ايجاد حل للأزمة الراهنة، مشيرًا الى أن إبقاء المشكلة بلا حل يفتح البلد على المزيد من التدخلات الخارجية التي لا تريد الخير للبنان.

وفي خطبة الجمعة، لفت الشيخ دعموش الى أن الولايات المتحدة الاميركية التي تدعي كذبًا أنها تحترم السيادة اللبنانية تاريخها حافل بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وإذكاء الفتنة بين اللبنانين، وتحريضهم على بعضهم، وتعميق الانقسامات بينهم، وتقوية فريق ضد فريق، ومعاقبة لبنان ماليًا واقتصاديًا وفرض عقوبات على أبنائه.

واعتبر أن البيان الصادر عن السفارة الاميركية أول امس يأتي استكمالًا لهذا المسار المتواصل من التحريض وإذكاء الفتنة والتدخل في الشأن اللبناني وشؤون المنطقة.

ورأى أن بيان السفارة الاميركية هو  تدخل علني سافر في قضية سياسية داخلية، ومحاولة لتعميق النزاع والانقسام حول حادثة قبرشمون، والتشكيك بدورالقضاء اللبناني.

وشدد على ضرورة مواجهة التدخل الاميركي سياسيًا وشعبيًا ومن كل اللبنانيين، وبالأخص من ادعياء السيادة والاستقلال الذين لا نسمع أصواتهم إلا عندما يكون الأمر متعلقًا باتهام سوريا أو إيران، أما عندما يتعلق بما ترتكبه أميركا أو السعودية بحق لبنان أو حتى بما ترتكبه "اسرائيل" من خروقات فإنهم يبلعون ألسنتهم ويلوذون بالصمت.

 

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