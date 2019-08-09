رياضة

لبنان ينهي مشواره بخسارة أمام اليمن في بطولة غرب آسيا

09/08/2019

لبنان ينهي مشواره بخسارة أمام اليمن في بطولة غرب آسيا

اختتم المنتخب اللبناني لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بالخسارة أمام نظيره اليمني بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، ليتراجع رجال الأرز إلى المركز الرابع برصيد أربع نقاط متخلفًا عن المنتخب اليمني الوصيف بذات الرصيد وبفارق المواجهات.
وعلى الرغم من تقدم كتيبة المدير الفني الروماني ليفيو بهدف المميز محمد قدوح بعد 26 دقيقة على البداية، إلا أن اليمنيين نجحوا بالعودة وتعديل النتيجة عبر توفيق منصور قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصة الأولى، لتتواصل انتفاضة اليمنيين ويحرز عبد الواسع مطري هدف الفوز نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء اعترض عليها لاعبو المنتخب الوطني كثيرًا.
ولم ينجح الضغط اللبناني في إدراك التعادل بالرغم من التغييرات التي أجراها الروماني ليفو جوبيتاريو لينتهي اللقاء بفوز يمني ثمين في ملعب كربلاء.
والخسارة التي لم تكن متوقعة أمام منتخب متجدد أتت نتيجة للاستهتار، وتراجع أداء اللاعبين الذين كانوا خليطًا من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين الذين لم يشاركوا في المباريات الأولى.
وانتقد المدير الفني لرجال الأرز ليفيو أداء لاعبيه، مشيرًا إلى أن الإستحواذ كان سلبيًا ولم ننجح بصناعة الخطورة في الشوط الثاني حيث تراجع المردود البدني.
وجدد اعتباره بأن البطولة الإقليمية كانت محطة جيدة للتحضير للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.
بدوره، اعتبر قائد المنتخب الوطني حسن معتوق أن الخسارة أمام اليمن سببها الإجهاد البدني نتيجة خوض أربع مباريات خلال تسعة أيام، مشيرًا إلى تأثير عاملي المناخ والرطوبة على الأداء الفني للاعبين.
وتعادل المنتخب العراقي المضيف مع شقيقه السوري سلبًا، ليرفع أسود الرافدين رصيدهم إلى خمس نقاط.

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