اليمن

 الداخلية اليمنية تنعى ابراهيم بدر الدين الحوثي شهيداً 

09/08/2019

 الداخلية اليمنية تنعى ابراهيم بدر الدين الحوثي شهيداً 

نعت وزارة الداخلية اليمنية المجاهد ابراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي شهيداً، والذي اغتاله العدوان الأمريكي الإسرائيلي والسعودي وأدواته .

وقالت الداخلية في بيان "لقد كان الشهيد من خيرة رجال الوطن وسخر حياته في سبيل الله دفاعاً عن العقيدة والوطن حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقيين والشهداء، مؤكدة أنها لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الإغتيال، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع . 

كما تقدمت بأصدق العزاء والمواساة لأخ الشهيد الحوثي رئيس حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولكافة الشعب اليمني، ساٸلة المولی عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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