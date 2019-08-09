نقاط على الحروف

تحريض اسرائيلي على حساب موقع "العهد" الإنكليزي على "تويتر"

09/08/2019

تحريض اسرائيلي على حساب موقع "العهد" الإنكليزي على "تويتر"

قام حساب "إسرائيلي" على موقع "تويتر" بالتبليغ بشكل مكثف عن حساب موقع "العهد" الإنكليزي بعد قيام فريق الموقع بشكل طبيعي بمهمته بتغطية الأحداث والأخبار العاجلة من حول العالم.

وفي ردّ على تغريدتين، كتبت "راشيل يادن" على حسابها: "بلغوا عن هذا الموقع، فهو يحرّض على الإبادة الجماعية".

وقد جاء الرد على تغريدتين احتوتا مواقف للقائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي جاء فيهما:
"أعداؤنا مشتّتون. والبلاد الإسلامية بدأت تتحرر من الهيمنة السياسية والعسكرية للعدو".
"الصهاينة وحلفاؤهم لا يبدون أي رغبة بالحرب لأنهم يخشون تمدّدها إلى مناطقهم".

يذكر أنّ موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قد أقفل للمرة الألف صفحة مواقع العهد الإخباري بلغاتها: العربية، الإنكليزية، الفرنسية والإسبانية.. لكننا "باقون على العهد".

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