09/08/2019

مدير تقني من برشلونة ينضم لنادي العهد

انضم إلى الجهاز الفني لنادي العهد خبير متخصص في قراءة المباريات وتحليلها هو الاسباني دانيال خيمينيث الذي سيشغل منصب المدير التقني في الفريق.

يملك خيمينيث شهادات عدة نالها من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، كما شغل مراكز تدريب عدة في مدرسة نادي برشلونة، وعمل في تدريب فرق أسبانية متنوعة في مقاطعة كتالونيا.

يبلغ خيمينيث من العمر 35 عامًا وتأتي خطوة التعاقد معه لتعبر عن إرادة نادي العهد بالانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم أداء اللاعبين قائمة على الأرقام والإحصاءات العلمية الدقيقة، ما يفسح في المجال امام تطوير ادائهم وخطط اللعب والتكتيكات على ارض الملعب.

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