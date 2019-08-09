09/08/2019

تعيين مدير مؤقت للاستخبارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تعيين جوزف ماغواير مديرا مؤقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس الذي سيترك عمله في 15 آب/أغسطس الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على "تويتر": "يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماغواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من 15 أب/أغسطس".

كما أعلن ترامب أن المسؤولة الثانية بأجهزة الاستخبارات سوزان غوردون، ستترك منصبها أيضا في 15 آب/أغسطس بالتزامن مع رحيل كوتس.

وكان الرئيس الأمريكي قد اختار في وقت سابق، جون راتكليف مرشحا لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية، ليعلن لاحقا عن انسحابه.

وكتب ترامب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف، وقال: "عضو الكونغرس الجمهوري العظيم، جون راتكليف، يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الإعلام".

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