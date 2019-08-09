09/08/2019

مساجد القدس مقفلة أول أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئات إسلامية في القدس فجر اليوم عن إغلاق مساجد المدينة في أول أيام عيد الأضحى "الأحد القادم" لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى، ردًا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد وردًا على قرار شرطة الاحتلال باجراء "تقييم" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد للاقتحامات والتدنيس من قطعان المستوطنين.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: "إن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سيقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين".

وأكدت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء أنهم سيقفون صفًا واحدًا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى.

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

وأشارت الهيئات الإسلامية الى "جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد".

وقالت الهيئات:" لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم".

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