اليمن

اليمن: عمليتان لسلاح الجو المسير باتجاه مطار أبها وتعطيل الملاحة الجوية

08/08/2019

اليمن: عمليتان لسلاح الجو المسير باتجاه مطار أبها وتعطيل الملاحة الجوية

 

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الخميس إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأوضح العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت برج الرقابة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأضاف أن العمليتين تسببتا بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها. ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم.

وجدّد العميد سريع الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لنا.

وكان سلاح الجو المسير اليمني نفّذ في الخامس من الشهر الجاري عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف 2k المسيرة.

يذكر أن سلاح الجو اليمني المسيّر نفّذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية 60 عملية بمعدل عمليتين كل 72ساعة استهدفت مقرات وقواعد ومنشآت العدو منها 16عملية على مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11عملية على مطار نجران و9عمليات على قاعدة خميس مشيط.

وبلغت عمليات سلاح الجو المسير خلال شهر تموز/يوليو الماضي 23 عملية منها 18 عملية بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات وقواعد عسكرية سعودية وحققت أهدافها.

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