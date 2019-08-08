08/08/2019

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة

استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي بعد معارك قوية أدت الى خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف المسلحين الارهابيين.

وذكرت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري قوله إن "قواتنا العاملة في ريف حماة الشمالي تتابع بكفاءة عالية تنفيذ مهامها القتالية ضد "جبهة النصرة" وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة”.

وأكد المصدر نفسه أنه "بعد معارك ضارية تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصيناً ومقراتهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من (بلدة الصخر-تل الصخر-صوامع الجيسات)".

واستعادت وحدات من الجيش السوري أمس الاربعاء السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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