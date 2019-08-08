اليمن

اليمن: استهداف تجمعات العدوان السعودي في نجران بأربعة صواريخ "زلزال1"

08/08/2019

اليمن: استهداف تجمعات العدوان السعودي في نجران بأربعة صواريخ "زلزال1"

أطلقت القوّة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية أربعة صواريخ "زلزال1" على تجمعات لقوات العدوان السعودي قبالة السديس في نجران مما أدى الى مقتل وإصابة العديد من العناصر في صفوفهم.

واستهدفت وحدة المدفعية التابعة للجيش اليمني عدة تجمعات لقوات العدوان السعودي خلال هجومهم على مواقع الجيش واللجان شرق الدود بقطاع جيزان ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي حجة، تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين لقوات العدوان السعودي بعبوتين ناسفتين غرب حيران.

واستكمل الجيش واللجان الشعبية اليمنية انجازاتهم بعملية هجومية على موقع لقوات العدوان السعودي قبالة منفذ علب في عسير ملحقين خسائر فادحة في صفوف مقاتلي العدوان.

من جهة اخرى تجددت الاشتباكات بين "قوات الحماية الرئاسية" المدعومة سعودياً والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في منطقة جبل حديد بمدينة عدن، فيما توسعت شرق المنطقة بحي خور مكسر.‎

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