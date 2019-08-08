08/08/2019

الخارجية الايرانية: الاجتماعات المريبة في البحرين تزعزع استقرار وأمن المنطقة

ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية السيد عباس موسوي بالاجراءات المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية من جانب النظام البحريني والمتمثلة في عقد اجتماعات مريبة، واصفاً هذه اللقاءات بأنها تؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة.

وعلّق موسوي على استضافة المنامة لاجتماع حول "أمن الملاحة البحرية"، مندّدا بهذا الإجراء المناوئ من جانب حكومة البحرين والمتمثل في عقد اجتماعات مريبة واستفزازية فضلاً عن التهم المدرجة في البيان الصادر مؤخراً عن وزارة خارجية هذا البلد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، ووصف هذه اللقاءات بأنها خطوة باتجاه زعزعة الاستقرار والامن وتمهيداً لتدخل القوات (الاجنبية) القادمة من خارج المنطقة والكيان الصهيوني في شؤون منطقة الخليج.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية المسؤولين البحرينيين الى الكفّ عن التحركات والاجراءات غير الحكيمة واتخاذ مواقف بناءة بدل القيام بالدور اللوجستي في سياق عقد هذه الاجتماعات.

وأضاف إنّ "أمن الدول الاقليمية لن يتجزّأ ولا يمكن للبعض أن ينعموا بالأمن على حساب أمن الآخرين. إنّ المتوقع من دول المنطقة هو أن تتحلى بالحكمة والبصيرة للحؤول دون تدخلات الاجانب المثيرة للفوضى في الشؤون الاقليمية".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية أعلنت في بيان، أنه "في سياق برنامج فرق العمل التابعة لاجتماع وارسو، تقرر عقد اجتماع على مدى يومي 21 و22 تشرين الأول/اكتوبر تحت عنوان أمن الملاحة الجوية والبحرية في العاصمة البحرينية المنامة".‎

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