08/08/2019

وزير الأمن الإيراني: ترامب أطلق رصاصة الرحمة على التفاوض مع إيران

رأى وزير الأمن الإيراني السيد محمود علوي أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أطلق بواسطة نقضه للتعهدات، رصاصة الرحمة على آخر فرصة للتفاوض مع ايران.

وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس محافظة جيلان (شمال)، أوضح السيد علوي انه "لو كانت لدى أمريكا فرصة من أجل التفاوض مع إيران، فقد زالت هذه الفرصة بعد نقض واشنطن للتعهدات، ولايوجد اليوم انسان حكيم يرضى بالمفاوضات مع هؤلاء لانه لن ينتفع منها".

وبيّن الوزير الايراني أن "الامريكيين اضطروا من أجل الحفاظ على اقتدارهم أن يواجهوا الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي هذا السياق لجأوا الى فرض الحظر وايضاً انتهاك التعهدات والقرارات الدولية".

وخلص السيد علوي الى أن "سبيل النصر في المرحلة الراهنة يمرّ عبر الظروف والتقلبات الناجمة عن الحظر والضغوط، وبما يستدعي الصمود والتماسك وصولا الى الاهداف والنتائج المنشودة".‎

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