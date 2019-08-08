لبنان

حزب الله يدين بيان السفارة الاميركية: غايته إضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة

08/08/2019

حزب الله يدين بيان السفارة الاميركية: غايته إضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة

أصدر حزب الله البيان التالي: يدين حزب الله بشدّة البيان الصادر عن السفارة الأميركية، ويعتبره تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على القيام بواجباته على أكمل وجه.

وإذ يرى حزب الله أن غاية هذا البيان هي اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة، يعتبر أن تدخل السفارة الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني.
إن حزب الله بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة والاستقلال الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم.

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