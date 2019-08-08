لبنان

الحريري من بعبدا: الحلول باتت في نهايتها

08/08/2019

الحريري من بعبدا: الحلول باتت في نهايتها


 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، كما كان توافق على اهمية انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت لمتابعة المشاريع والقوانين التي من شأنها اعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي وتسهيل امور المواطنين. كما انضم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الاجتماع في وقت لاحق.

وبعد اللقاء، أدلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: "اود بداية ان اهنىء اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنياً ان يكون عيداً مباركاً لهم جميعاً، وبصورة خاصة للمسلمين منهم."

واضاف: "كان الاجتماع ايجابياً جداً، وان شاء الله تسير الامور في هذا الاتجاه. والحلول باتت في خواتيمها، وانا متفائل اكثر من قبل. علينا الانتظار قليلاً، وتسمعون بعدها الخبر السار."

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