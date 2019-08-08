08/08/2019

"ديلي ستار" تدق ناقوس الخطر.. لبنان الى الهاوية

امتنعت صحيفة "ديلي ستار" عن نشر مقالات إخبارية في نسختها المطبوعة بتاريخ الخميس 8 آب، كموقف أرادت إبرازه من الوضع المتدهور في لبنان. ودعت الصحيفة المسؤولين إلى "الاستيقاظ" قبل فوات الأوان.

طبعت الجريدة نسخة خاصة مع كل صفحة تسرد قضية رئيسية تجر البلاد نحو الهاوية.

وبحسب الـ"دايلي ستار"، فإنه على الرغم من تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا يزال هناك وقت لإنقاذ البلاد. وهذا يتطلب بذل جهد تعاوني من جميع الأطراف والتضحية من أجل مصلحة البلد.

الخطاب الطائفي والنفايات والبطالة وما يسمى بـ"السلاح غير الشرعي" هي بعض من المآزق التي ذكرتها الصحيفة المطبوعة، وصولاً الى الصفحة 12 الأخيرة التي اختارت لها عنوان "استيقظوا قبل فوات الأوان".

وعنون الصحيفة صفحاتها كالتالي:

الصفحة الأولى: لبنان

الصفحة الثانية: الأزمة الحكومية

الصفحة الثالثة: الخطاب الطائفي يزداد يومًا بعد يوم

الصفحة الرابعة: النفايات ما زالت تتكدس في الشوارع

الصفحة الخامسة: التلوث بلغ مستويات خطيرة

الصفحة السادسة: نسبة البطالة بلغت 25%

الصفحة السابعة: "السلاح غير الشرعي" يغزو البلاد

الصفحة الثامنة: أكثر من 1.5 مليون نازح في البلاد

الصفحة التاسعة: الدين العام يقترب من الـ100 مليار دولار

الصفحة العاشرة: الافلاس يهدد المؤسسات

الصفحة الحادية عشرة: العملة الوطنية بخطر

الصفحة الثانية عشرة: "استيقظوا قبل فوات الأوان".

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