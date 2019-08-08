08/08/2019

حماس تبارك عملية "غوش عتصيون" وتدعو الشعب لاحتضان المقاومين

حيّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منفذي العملية البطولية "غوش عتصيون" في بيت لحم والتي قتل فيها جندي من جيش الاحتلال.

وفي بيان أصدرته الحركة تعقيبا على العملية، قالت إن الجندي كان يتلقى التعليم في كلية عسكرية تُخرِّجُ المتطرفين الذين يحملون عقائد تلمودية توراتية لقتل أبناء الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه.

وأضافت الحركة أن المقاومة في الضفة الغربية أصيلة في أبنائها الأحرار الذين ما توقفوا عن تقديم الغالي والنفيس من أجل أرضهم وحماية مدينة القدس التي تُنتهك مقدساتها وبيوتها، وتُشرد مئات العائلات فيها بقرار من حكومة الاحتلال التي قررت تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين.

الحركة دعت في بيانها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانحياز لخيار الشعب في الدفاع عن أرضه ووقف التنسيق الأمني مع العدو والبدء بمقاومة حقيقية وفعليّة على الأرض وتوجيه الجماهير الفلسطينية نحو حالة نضالية شعبيّة يكون عنوانها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

كما توجهت الحركة لأبناء الشعب الفلسطيني بدعوته لاحتضان المقاومين كما عُرف عنه مع الشهيد عمر أبو ليلى والشهيد أشرف نعالوة وعاصم البرغوثي، إذ كانت بيوت أبناء الشعب الفلسطيني مفتوحة لهم تحتضنهم وتدافع عنهم حتى الرمق الأخير.

إقرأ المزيد في: فلسطين