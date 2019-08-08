08/08/2019

إيساكا ثالث أجانب النجمة وجريديني في تمارين الأنصار

نجحت المساعي في حلحلة قضية المهاجم إبيدو إيساكا الذي كان موقعا على عقد مع نادي الفحيحيل الكويتي وشارك مع النجمة في كأس النخبة ليظفر النبيذي بخدماته بعدما تم دفع مبلغ مالي للفريق الكويتي لفسخ عقد اللاعب الذي كلف خزائن النجمة مبلغ 150000 دولار، ليكون بذلك أقفل ملف اللاعبين الأجانب بعدما تم التجديد للسنيغالي إدريسا انيانغ والتعاقد مع لاعب الوسط التونسي مراد الهذلي وأخيرًا ضم المهاجم الغاني إيساكا.

عباس حسن وعلي والسعدي وحسن فردوس في تمارين النجمة

الى ذلك، شارك الحارس المخضرم عباس حسن في تمارين فريق النجمة الاربعاء بعدما وقع على عقد عودته للنبيذي لمدة عام واحد، كما خاض مدافع الصفاء علي السعدي الذي انضم في صفقة تبادلية شملت المدافع حسين شرف الدين ولاعب الوسط أحمد جلول الذي عاد إلى الصفاء في الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب المساعد بلال فليفل ومدرب اللياقة جوزف عساف.

وانضم اللاعب حسن فرداوس للنبيذي ليلتحق باللاعبين مصطفى الشمعة وعبد الله عيش اللذان سبق لهما التوقيع مع النجمة.

جريديني في تمارين الأنصار

من جهته، شارك اللاعب اللبناني المكسيكي الفرادو جريديني في تدريبات نادي الأنصار، تمهيدًا لإلتحاقه بصفوف الأخضر في حال نيله موافقة الجهاز الفني بقيادة السوري نزار محروس.

وكان اللاعب الشاب قد شارك مع فريق السلام زغرتا الموسم المنصرم وقدم أداءً جيدًا خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

إبراهيم عيتاني مديرًا فنيًا لشباب البرج

بدورها، قررت إدارة نادي شباب البرج تعيين غبراهيم عيتاني مديرًا فنيًا للفريق الذي سيخوض غمار دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه خلفًا للمدرب العراقي مالك فيوري الذي تم فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة.

وسيكون المدرب حسين حمدان مساعدًا لعيتاني الذي أشرف الموسم الماضي على الأهلي صيدا ونافس معه على الصعود لدوري الدرجة الأولى.

جلال رضوان مدربًا للراسينغ

من جانبها، عيّنت إدارة نادي الراسينغ المدرب المحلي جلال رضوان مديرًا فنيًا للفريق الأبيض الذي سيسعى للعودة لدوري الأضواء، كما عينت الإدارة رضا عنتر مستشارًا فنيًا للفريق البيروتي.



بيبلوس يمدد للأمريكي ارون نلسون

أما في الدوري اللبناني لكرة السلة، فقد مدد نادي بيبلوس عقد لاعبه الأمريكي ارون نلسون لموسم إضافي بعدما قدم الهداف الأمريكي أداءً قويًا مع الفريق الجبيلي الموسم الماضي. ليكون أول أجانب الفريق الذي احتفظ برودريك عقل وعلي كنعان وإيلي اصطفان في سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في دوري كرة السلة.

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