08/08/2019

هل يدرب أنس مخلوف النجمة؟

تردد كثيرًا اسم المدرب السوري أنس مخلوف ليكون مديرًا فنيًا للنادي النبيذي خلفًا للتونسي المقال طارق جارايا.

وينتظر أن يحسم أمر تعيين مخلوف من عدمه خلال ال24 ساعة المقبلة، خاصة وأن أمام النبيذي استحقاقات داهمة على رأسها لقائه مع بطل إفريقيا الترجي التونسي في دوري أبطال العرب.

وفي حال تعيين مخلوف فإنه سيكون مشرفًا على إعداد الفريق الذي أقفل ملف لاعبيه الأجانب كما حسم عدد من الصفقات المحلية.

وكانت اللجنة الفنية في نادي النجمة أصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات إقالة المدير الفني طارق جرايا، معددة 18 نقطة وهي :

1- أن اللجنة الفنية قد أوصت مراراً بضرورة اقالة المدرب جرايا بعدما تبين لها عدة تجاوزات وامور مريبة تدعو للقلق وتثير الشك من قبل المدرب تجاه الفريق والنادي.

2- أكد المدرب جرايا أكثر من مرة لرئيس النادي أسعد صقال ولمازن خالد بعدم حاجته الى اللاعب حسن معتوق وبأنه خارج حساباته الفنية.

3- اصرار المدرب جرايا على حصر ترشيح اللاعبين الاجانب به شخصياً وخاصة لجهة التفاوض، وحتى قيامه برفض عرض أي لاعب عليه من قبل اللجنة الفنية، كما كان يرفض مناقشته فنياً بحجة أنه على دراية كاملة بإمكانيات اللاعب الذي يوصي به.

وعند التقصي عن سعر اللاعب الذي يوصي به المدرب جرايا في سوق الانتقالات، يتبين بأن سعره أقل بنسبة 50% من المبلغ المطلوب من نادي النجمة.

4- عرقلة انتقال اللاعب التونسي صابر خليفة الى نادي النجمة بعدما أنهى رئيس النادي واللجنة الفنية موضوع انتقاله وقيامه بحجز تذكرة سفر له. ومن ثم فوجئت الادارة بمعلومات مؤكدة عن قيام المدرب بالتدخل والاتصال به عبر وسيط وهمي لاقناعه بطلب ضعف المبلغ المتفق عليه مع الادارة.

5- قامت الادارة بمفاوضة اللاعب الموريتاني امادو نياس بهدف التعاقد معه، الا أن المدرب جرايا قام بالاتصال باللاعب لاقناعه بعدم التوقيع مع النادي بحجج واهية، في حين أن الحقيقة هي عدم تمكنه من تحصيل أي عمولة كون المفاوضات جرت مباشرة مع اللاعب. وهناك تسجيل صوتي موثق من اللاعب يؤكد صحة هذا الامر وسيتم نشره قريباً.

6- إفشال صفقة انتقال ادمون شحادة على الرغم من اتفاق رئيس النادي مع رئيس نادي السلام زغرتا المنسينيور اسطفان فرنجية على كافة التفاصيل، حيث قام بإبلاغ مازن خالد بأنه سيستقيل اذا تمت هذه الصفقة، الأمر الذي سبب احراجاً لرئيس النادي، بالاضافة الى قيامه بزيارة زغرتا في الوقت الذي كان هناك اجتماع بين المسؤولين في ادارتي الناديين لاتمام الصفقة، لخلق بلبلة من قبل المدرب جرايا والتشويش على الموضوع.

7- رفض التعاقد مع اللاعب محمد زين طحان بسبب علاقته السيئة باللاعب عندما كان مدرباً لنادي الصفاء على الرغم من حاجته الفنية للاعب، دون الاكتراث للمفاوضات التي كانت قائمة وقطعت شوطاً طويلاً.

8- رفض التعاقد مع الحارس علي حلال، حتى بعد اصابة الحارس علي السبع وحاجة الفريق الملحّة لحارس مرمى.

9- رفض تجربة اللاعب اياد حمود وحتى بعد طلب الاداره واصرارها على ذلك عبر اقامة مباراة ودية او عبر قسمة بين اللاعبين على شكل مباراة تجريبية. ذلك أنه ابلغ رئيس النادي بعدم حاجته للاعب وعدم اقتناعه بمستواه، مما حتم على رئيس النادي تأجيل الموضوع للتفكير بكيفية حل هذه المعضلة.

10- وصول معلومات مؤكدة عن بدء المفاوضات بين المدرب ونادي أُحد السعودي في السادس من تموز اي بعد استلام الفريق بستة أيام، حيث أبلغ المدرب جرايا النادي السعودي بأنه مستعد لتولي تدريبه بأي وقت شرط اعطائه راتب يفوق راتبه في نادي النجمة والبالغ 13 الف دولار اميركي، علماً أن هذ الرقم غير صحيح، ولا يتقاضى جرايا هذه القيمة. مع التأكيد على انهاء المدرب جرايا لتفاصيل عقده والاتفاق مع النادي السعودي قبل اسبوع من اقالته.

واللافت أن صفقة التعاقد مع اللاعب هشام الصيفي تعرقلت سابقاً من دون معرفة الأسباب، رغم إرسال الرئيس صقال العقد للاعب التونسي وفق شروط الأخير. ليتبين لاحقاً أن اللاعب تعاقد مع نادي أُحُد، وللمصادفة أنه هو النادي عينه الذي اتفق معه المدرب جرايا لاحقاً.

11- رفض المدرب جرايا الاشراف على الحصة التدريبية لفريق النجمة قبل مباراته الهامة مع الانصار في كأس النخبة، وذلك لحجج واهية منها عدم وصول أثاث منزله ورغبته بإنتظار وصوله.

12- قام رئيس النادي بإجراء اختبار نوايا للمدرب جرايا عبر ارسال صديق وسيط يعرض عليه تدريب فريق عربي، فوافق جرايا بالشروط التي عرضناها سابقاً، مما يؤكد عدم تمسكه بالنادي.

13- استغراب اللجنة الفنية لطلب التعاقد مع بعض اللاعبين المتوسطي المستوى على الرغم من الاعتراض على مستواهم، الا ان المدرب رفض اي نقاش في هذا الامر.

14- التذرع دائماً بمشكلات في المسكن والسيارة المخصصين له، حيث تم عرض اكثر من 18 شقة الا انه كان يرفض بحجج واهية منها عدم موافقة زوجته عليها. وحتى وصل الامر إلى تقديم مبلغٍ محترمٍ كي يختار الشقة التي يرغب بها، لكنه رفض هذا الامر ايضاً.

كما تم تسليمه سيارة عمرها اقل من ثلاث سنوات (kia cerato) وهي ثالث سيارة تُقدّم إليه، الا انه في كل مرة كان يتعرّض لحادث، مع التذرع بالاعطال الميكانيكية. والهدف من هذا تشويه صورة النادي.

15- اصراره على تثبيت توقيت مباراتنا أمام الترجي التونسي في كأس الأندية العربية في اقرب وقت ممكن على الرغم من عدم اكتمال تحضير الفريق، وذلك لانه خطط لافتعال مشكلة مع النادي في اليوم التالي للمباراة والمغادرة. وقد أسرّ بهذا الامر لاحد اصدقائه الذي اخبر الاداره بكل التفاصيل .

16- لطالما كان في جلساته الخاصة في المقاهي وغيرها من الاماكن، يروج بأن السبب في عدم استقدام اللاعبين هو رئيس النادي، متناسياً الأسباب الحقيقية التي ذكرناها سابقاً والتي يعرفها جيداً، وذلك للظهور بمظهر المظلوم والمغلوب على امره.

17- اننا نحمل المدرب جرايا مسؤولية اي ضرر جراء التأخير واللامبالاة في تحضير الفريق والذي يجب ان يكون قد انجز الآن. إذ بدا واضحاً أن جرايا بذل المستحيل لعرقلة الادارة واللجنة الفنية تشكيل فريق وفق طموحاتهم وطموحات الجمهور.

18- قام المدرب بترويج أخبار عن تفاوض رئيس النادي مع مدربين آخرين، لكن ما كان ذلك ليحصل من قبل الرئيس إلا بعد تهديد المدرب دائماً بتقديم استقالته. فكان لا بد على رئيس النادي وضع لائحه بمدربين يمكن التعاقد معهم تحسباً لاي خطوة مفاجئه قد يقوم بها المدرب، حرصاً على مصلحة الفريق.

اخيراً نعد الجمهور بأننا نعمل بأقصى طاقتنا لايجاد مدرب جديد وتعزيز صفوفنا للموسم المقبل.

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