فلسطين

الاحتلال يواصل البحث عن منفّذ عملية "غوش عتصيون"

08/08/2019

الاحتلال يواصل البحث عن منفّذ عملية "غوش عتصيون"

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات البحث عن منفذ عملية غوش عتصيون جنوب بلدة بيت لحم بالضفة الغربية، وشددت من اجراءاتها العسكرية في مناطق شمال الخليل والطرق المؤدية الى مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على الطرق ومداخل بلدات شمال وشرق مدينة الخليل، خاصة مدخلي مخيم العروب، وقرية شيوخ العروب، وواد سعير، وبيت عينون شرق المدينة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل البلدات والقرى شمال الخليل، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح الخميس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط حمد طقاطقة بأن قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت البلدة، وتمركزت في منطقة واد صوصة، وشرعت بعمليات تمشيط في الاراضي الزراعية على مدخل البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال عثرت صباح اليوم على جثة أحد جنودها قرب مستوطنة "مغدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة جنوب بيت لحم.

وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجندي قد قتل نتيجة تعرضه للطعن".

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