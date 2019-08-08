العالم

هل يفتح عهد جونسون الباب لتدخّل بريطاني عسكري في اليمن؟

08/08/2019

هل يفتح عهد جونسون الباب لتدخّل بريطاني عسكري في اليمن؟

كشف محرر الشؤون الدفاعية في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كيم سينغوباتا أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون دعم إرسال قوات بريطانية إلى اليمن عندما كان وزيرًا للخارجية.

ونقل الكاتب عن مسؤولين حكوميين بريطانيين قولهم إن خيار إرسال قوات بريطانية إلى اليمن مطروح بقوة على الطاولة بعدما أصبح جونسون رئيسا للوزراء.

وأوضح الكاتب أن جونسون كان قد دعم خطة لإرسال قوات بريطانية إلى ميناء الحُديدة في اليمن، وأن صاحب الخطة الأساس هو النائب البريطاني توبياس إلوود الذي عمل مع جونسون في وزارة الخارجية.

ولفت الكاتب إلى أن حكومة تيريزا ماي قررت وقتها عدم إرسال القوات في ظل مخاوف من انجرار القوات البريطانية إلى الحرب.

الكاتب نقل عن إلوود قوله إن الخطة كانت تقوم على إرسال ثلاثة فرق كوماندوس في مهمة أمنية، زاعما أنها لضمان إدخال المساعدات إلى اليمن عبر الحُديدة، كما نقل عنه قوله إنه يتوقع من جونسون "التحرك" في هذا الموضوع بعدما أصبح رئيسا للوزراء.

ونقل الكاتب عن مسؤول حكومي بريطاني قوله إن لندن مستعدة للمساعدة بمهام أمنية إذا كان ذلك ضروريًا، وإذا كان باستطاعتها ذلك.

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