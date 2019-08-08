عين على العدو

للمرة الأولى منذ عام 1948.. طائرة حربية بريطانية تحط في قاعدة عسكرية إسرائيلية

08/08/2019

للمرة الأولى منذ عام 1948.. طائرة حربية بريطانية تحط في قاعدة عسكرية إسرائيلية

ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلي ان طائرة حربية بريطانية حطّت يوم الثلاثاء الماضي على مدارج القاعدة الشمالية "رمات دافيد" التابعة لجيش الإحتلال، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1948.

وأوضح الموقع انه في كل ليلة تحلق طائرات حربية بريطانية من قبرص لمهاجمة أهداف في العراق وسوريا، يجري ذلك بتعاون مع الجيش الإسرائيلي، عبر مساعدة الطائرة المهاجمة في حال تعرضت لضائقة، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون بدأ بعد عشرات السنين من "العلاقات الباردة"".

ولفت إلى أن المرة الأخيرة التي هبطت فيها طائرات بريطانية في الأراضي المحتلة كانت طائرات "سبتفاير"، التي وصلت قبل إحتلال الأراضي الفلسطينية وحلقت لمهاجمة قوات "إرفين رومل" الذي كان يقود فيالق الجيش النازي في مصر.

وقال قائد قاعدة "رمات دافيد" العقيد ج. أنه "بإستثناء الرمزية، هذا الحدث هدفه تأهيل قدرة البريطانيين، الذين يعملون هنا في المنطقة، في حربهم سوية مع الأميركيين"، مضيفًا انه "إذا تطلب الأمر، في حالة الطوارئ، بإمكانهم الهبوط هنا وتجنب بذلك أعطال أخطر".

كما ذكرت انه "في السنوات الأخيرة تدرب الجيش الإسرائيلي مع أسلحة جو أجنبية مثل إيطاليا، اليونان وألمانيا، وفي الشهر المقبل ستحل طائرات حربية إسرائيلية ضيفاً للمرة الأولى في مناورة واسعة على الأراضي البريطانية".

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