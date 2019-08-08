08/08/2019

صحف المغرب العربي: هيئة الحوار الجزائية لا ترى حاجة إلى مرحلة انتقالية وتلبد أجواء الانتخابات الرئاسية التونسية

تناولت الصحف المصرية عددًا من المواضيع، ابرزها استقالة رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية بحزب المحافظين من منصبه، بالاضافة الى قرار السودان السماح قريبًا بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة.

مسماري: مخطط أمير قطر فشل

اهتمت صحيفة " الأهرام " المصرية بتصريح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الذي أكد أن المعركة في طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مطمئنًا الليبيين في الجنوب أن الجيش يراقب المنطقة بكل ثقة.

ولفت المسماري في تصريحات له الى أن الجيش دمّر طائرة أوكرانية خاصة في مصراته قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة، بحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" الليبي.

وتابع أن "أمير قطر يدفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية لكن مخططه فشل"، في إشارة إلى الطائرة التي أسقطها الجيش الوطني الليبي.

وقال المسماري إن " قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد إسقاط الجيش لطائرة إمداد في مطار مصراتة".

وحذر المسماري الإخوان المسلمين قائلًا: "نحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذّركم من الاحتماء بالمواقع المدنيّة".

إبراهيم مطر يستقيل من "المحافظين"

بدورها، صحيفة " الأخبار " المصرية لفتت الى تأكيد رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية بحزب المحافظين إبراهيم مطر استقالته الرسمية من حزب المحافظين.

واشار الى أن استقالته كانت لعدة أسباب تضر بمقدرات الأمن القومي لمصر منها التوجهات الأخيرة للحزب التي تؤل إلى مهاجمة السعودية والتي تضر بدورها بمقدرات الأمن القومي لمصر، وهذا يتنافى مع السياسة الخارجية لنا، بالاضافة الى الطلبات التي وجهت له لمهاجمه سياسة المملكة العربية السعودية ومغازلة إيران بشكل لا يليق بسياستنا الخارجية، على حد قول الصحيفة.

وأضاف إبراهيم مطر أن توجهات الحزب المعارضة للنظام تنتقد وتهاجم من أجل المصلحة الشخصية فقط وإصباغ دور الوطنية الزائفة التي لا طائل منها إلا المجاهرة الإعلامية المتمثلة في الهجوم على النظام وإجبار معظم أعضاء الحزب على معارضة التعديلات الدستورية ومن خالف ذلك كان مكانه خارج الحزب.

وتابع: "الحزب خالف كافة مبادئه التي نادى بها ومنها الديمقراطية المزعومة التي لم يتم تفعيلها داخل الحزب".

وقال إن "السياسة التي أنتهجها الحزب بالفترة الأخيرة وهي مهاجمه المملكة العربية السعودية والانحياز إلى الجانب الإيراني مما يتنافى مع السياسة الخارجية لمصر ويضر بمقدرات الأمن القومي لدينا والتخبط بالقرارات وإصدار قرارات سياسية من شأنها الإضرار بالحياة السياسية والانحياز للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة، جعلتني أعلن استقالتي النهائية من الحزب".

"العسكري السوداني": سنسمح بالتعامل في الدولار قريبًا

في سياق أخر، نقلت صحيفة " المصري اليوم" المصرية عن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم قوله إن الدولة ستسمح قريبًا للجميع بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة.

وأضاف إبراهيم إن الدولة لا تتعامل في شراء وبيع الدولار بأي حال من الأحوال.

وأكد أن "المجلس حارب الفساد الذي خلفه النظام السابق في مجال الأدوية"، مضيفًا: "فوجئنا بانعدام المحاليل الوريدية وأصناف كثيرة من الأدوية نتيجة الديون الكبيرة لشركات الدواء العالمية والإقليمية".

وأشار إلى أن "الدولة دفعت 9 ملايين دولار لتوفير المحاليل الوريدية، وسددت 75% من الديون المستحقة على بنك السودان فيما يتعلق بالأدوية والبالغة 34 مليون دولار"، موضحًا أن اللجنة "صممت ونفذت نظامًا جيدًا لاستيراد الأدوية يحارب الفساد".

محاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب بالسودان عقب عيد الأضحى

بسياق متصل، أشارت صحيفة "الشروق" المصرية الى تأكيد جهاز المخابرات العامة السوداني أن المتورطين في محاولة الانقلاب سيقدمون لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز في بيان إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية شارفت على الانتهاء، مضيفًا إنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توافر الأدلة القانونية الكافية لمشاركته في تلك المحاولة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن في تموز/يوليو الماضي كشفه عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز المخابرات.

تهديدات عنصرية من مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

من جهتها، صحيفة " الوطن " المصرية لفتت الى انتقاد نادي إيفرتون الإنجليزي سلوك أحد مشجعيه والذي قام بنشر تغريدات وصور عنصرية بحق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وكان أحد المشجعين التابعين لنادي إيفرتون قد قام خلال الساعات الماضية بنشر تغريدات وصور تحمل إساءات عنصرية، وتهديدات بحق اللاعب المصري.

وأدان نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي سلوك مشجعه، وذلك بعدما أثارت تلك الإساءات العنصرية غضب جماهير فريقي ليفربول الإنجليزي ومشجعي إيفرتون أيضًا، والذين عبروا عن غضبهم الكبير إزاء تلك الإساءات الموجهة لنجم الريدز عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نادي إيفرتون عبر البيان الرسمي الذي أصدره بخصوص تلك الواقعة أنه يتعاون مع الجهات الأمنية للتحقيق في هذا الأمر.

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

صحيفة " التحرير " المصرية تطرقت الى خبر إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 القاضي بالموافقة على إعادة تخصيص "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية محافظة البحر الأحمر - لمصلحة القوات المسلحة، وهي أراضٍ إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

تونس: ترشحيات اعلامية ناقصة للانتخابات الرئاسية

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، علمت صحيفة "الشروق" التونسية أن 18 مترشحًا للانتخابات الرئاسية لم يقدموا لا تزكيات ولا الضمان المالي وهو ما يؤكد أن أغلب الترشحات كانت ترشحات اعلامية فقط وليست جدية.

وأوعزت "الصحيفة" السبب الى ثغرات في القانون تسمح بقبول مطالب الترشح مهما كانت نقائصها خلال فترة تقديم الترشحات وهو ما سبب حالة من الاستياء في الاوساط السياسية وحتى لدى مجلس الهيئة.

مورو في ضيافة الغنوشي

بدورها، صحيفة " الجمهورية " التونسية أشارت الى استقبال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نائب رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو.

وابلغه بترشيح حركة النهضة له لخوض الانتخابات الرئاسية وللتعبير له عن الثقة التي وضعها فيه أعضاء مجلس الشورى المنعقد مساء الثلاثاء مساهمة منه في ترسيخ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وإنجاح المحطات الانتخابية القادمة.

منظمة أبناء الشهداء تعلن عن مشاركتها في الحوار الوطني

صحيفة "الشروق" الجزائرية لفتت الى إعلان المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن دعمها ومشاركتها في الحوار الوطني الذي اعتبرته "السبيل الحضاري الأنجح لبناء المستقبل المشرف لرسالة الشهداء".

وأكدت المنظمة في بيان عقب اجتماع أمانتها الوطنية بالمقر الوطني برئاسة أمينها العام الطيب الهواري مشاركتها في الحوار الوطني دون إقصاء أو تهميش، مشددة على أن الحوار "هو السبيل الحضاري الأنجح لبناء المستقبل المشرف والمشرق لرسالة الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار وكل الوطنيين المخلصين".

وفيما باركت المنظمة "الثقة" التي حظيت بها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة من طرف مؤسسات الدولة وثمنت دورها "الإيجابي والفعال" في حل الأزمة، أعلنت عن دعمها ومساندتها لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

ودعت منظمة أبناء الشهداء مناضليها إلى "الوعي واليقظة مع التطلع والمتابعة والمساهمة في كل ما يخدم مصلحة الجزائر لتفويت الفرصة على كل الحاقدين والمتربصين والمغامرين الذين يريدون جر أبناء الشهداء في مسارات مجهولة ومشبوهة".

اللجنة السياسية لهيئة الحوار: لا حاجة إلى مرحلة انتقالية

أما صحيفة "النهار"، تطرقت الى إعلان اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر عن عدم الحاجة إلى مرحلة انتقالية، وشددت على ضرورة تنظيم الرئاسيات في القريب العاجل.

وأكدت اللجنة السياسية لهيئة الحوار على عدم الحاجة إلى مرحلة انتقالية، وقالت إنها أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات.

وكانت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة قد عقدت أول اجتماع لها بالعاصمة مع بعض الفاعلين بالحراك الشعبي.

وحضر هذا اللقاء نشطاء من عدة ولايات، وتم عرض جملة من المقترحات من طرف بعض الفاعلين في الحراك الشعبي.

وكان من بين المحاور التي تم التطرق لها تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات.

واتفق المجتمعون على أن أعضاء هذه الهيئة ينبغي أن يكونوا منتخبين.

ميهوبي يتحدث عن التسجيل الصوتي لأويحيى

صحيفة " الخبر " الجزائرية لفتت الى تأكيد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" عزالدين ميهوبي صحة ما تضمنه التسجيل الصوتي للأمين العام السابق أحمد أويحيى، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب في جانفي الماضي.

وخلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة، قال ميهوبي إن "التسجيل ليس جديدًا ويسقط على مواقف الحزب في تلك الفترة".

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