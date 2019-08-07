07/08/2019

السيد ابراهيم أمين السيد: نعيش مرحلة تحولات جوهرية ستحسم مصير المنطقة

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد أننا نعيش مرحلة تحولات جوهرية سترسم مصير الشعوب، وستحسم مصير المنطقة بالكامل، وأننا أمام اجراءات ايضا على الصعيد الفكري والثقافي وعلى صعيد الاسلام والرسالة الالهية.



وأوضح السيد بالنسبة لما له علاقة بالقدرة والقوة "أنه عبر التاريخ حدثت تحولات كبيرة، كسقوط القاعدة الاميركية في إيران ولبنان كما تجلى ذلك في الحروب التي اصطنعتها في الفترة الاخيرة والتي كانت حصيلتها الفشل".

وأضاف "نحن أمام جيل يرى ما يحدث، خاصة فيما يخص الفكر الاسلامي والعقيدة الاسلامية وما فعلته الجمهورية الاسلامية. وأثنى على ما فعله الإمام الخامنئي برفض رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً "هذا ليس موقف تبجيل وتعظيم وإنما هو في سياق الحديث عن التحولات على الصعيد الفكري والعقائدي، وعندما يقول الإمام الخامنئي ان هذا الرجل أقل من أن أستلم منه رسالة هذا يعني أن الاسلام الذي ينتمي إليه هو اسلام يعتنقه الاجيال على انه اسلام العزة والكرامة والشرف".

وعن الحرب على إيران أشار السيد إلى "إلى أن هناك من قال اننا نستبعد الحرب وهذا تحليل منطقي جداً وواقعي، ولكن هل يترك الاعداء منطقة تكون فيها الجمهورية الاسلامية ركيزة التحولات الفكرية والعقائدية والسياسية؟. مضيفاً "نأمل أن لا تحصل هذه الحرب ولكن اذا حصلت ستحكم وستحسم مصير المنطقة بالكامل ساعتها سيكون هناك علامة استفهام على وجود "اسرائيل" وكذلك وجود الانظمة المتحالفة معها".

أما عن الانظمة الخليجية فقال السيد "انهم يعتبرون أن المال هو الضمانة والأمان لبقائها، والمال وحده لا يشكل أماناً للدول والمجتمعات بل يجب الإرتكاز على العوامل الذاتية، والفكرية والثقافية والحضارية والتنظيمية والتشريعية والاخلاقية، فهذه العناصر هي التي تبقي الانظمة. موضحاً "أننا في مرحلة سنشهد هذا التحول والانظمة التي بنت امانها وامالها على المال ستنتهي، وستبقى الدول والشعوب التي ترتكز على العوامل الاخرى".

وفي الختام أكد السيد الدعم الدائم للقضية الفلسطينية التي يحاولون إسقاطها بالحروب والضغوط في ظل موافقة الانظمة العربية.‎



كلام السيد جاء خلال رعايته لمؤتمر هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله يوم السبت 3 آب 2019 تحت عنوان "مسارات عمل الهيئة: نحو أداء أكثر تميزاً" بحضور نواب كتلة المقاومة والفعاليات التربوية والسياسية.

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