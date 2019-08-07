العالم

بعد سنوات من الإحتجاز .. عشرات الأسر السورية تعود من مخيم الركبان 

07/08/2019

بعد سنوات من الإحتجاز .. عشرات الأسر السورية تعود من مخيم الركبان 

عاد مئات السوريين ظهر اليوم الأربعاء عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي قادمين من مخيم الركبان في التنف، بعد سنوات من الاحتجاز والتهجير القسريين بفعل الإرهاب والاحتلال الأمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة المهجرين إلى المناطق المحررة. 

الجهات المعنية كانت عند إستقبال الوافدين لإستكمال بعض الإجراءات ونقلهم عبر حافلات جهزتها محافظة حمص إلى مراكز إقامة مؤقتة تمهيداً لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة التي تم تأهيل البنى التحتية فيها.

أحد العائدين إختصر اللحظة بأنه "استنشق هواء الكرامة" بعودته بعد أن ذاق الذل والهوان بمخيم الركبان حيث لا ماء ولا طعام إلا للذين يرضخون لتعليمات القائمين على المخيم المدعومين من القوات الأميركية، بينما يقول أخر إن الدفعات التي عادت قبلهم شجعت آلاف القاطنين بمخيم الركبان على استعجال العودة إلى قراهم ومنازلهم، إضافة إلى أن أهالي المخيم انتزعوا من قلوبهم الكابوس القابع على صدورهم الذي زرعه الإرهابيون لاستغلالهم سياسيا.

وعادت في نهاية تموز الفائت دفعة من المهجرين القاطنين في مخيم الركبان إلى مراكز إقامتهم الدائمة بعد أيام من استضافتهم في مركز للإقامة المؤقتة في حمص.‎
 

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